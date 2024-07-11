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Resmi İlanlar T.C. Ankara Batı 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. Ankara Batı 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-11 00:01:00 -

T.C. Ankara Batı 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2023/670 Esas
30/01/2024

GAİPLİK İLANI

HACER ARSLAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERGÜN ERCAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/07/2023


GAİP
TC KİMLİK NO : 11092247310
ADI SOYADI : ERGÜN ERCAN
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : HACER
DOĞUM TARİHİ : 03/09/1969
DOĞUM YERİ : FETHİYE
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN02058688