T.C. Ankara Batı 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-07-11 00:01:00 -
T.C. Ankara Batı 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/670 Esas
30/01/2024
GAİPLİK İLANI
HACER ARSLAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERGÜN ERCAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/07/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 11092247310
ADI SOYADI : ERGÜN ERCAN
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : HACER
DOĞUM TARİHİ : 03/09/1969
DOĞUM YERİ : FETHİYE
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr
Basın No: ILN02058688