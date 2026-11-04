T.C. ANKARA BATI 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/783 Esas

KARAR NO : 2026/266

DAVACI :GENÇAY DEMİR, 508*****684,

DAVALI :SAMIRA BECİREVİC, Eberhardt von Rochow Strasse 4 6050 Offenbach/ Main

DAVA : Boşanma

DAVA TARİH : 14/11/2024

KARAR TARİH : 24/03/2026

HÜKÜM ;

1-TMK 166/1 maddesi gereğince DAVANIN KABULÜ ile;

KIRŞEHİR İli, MERKEZ İlçesi, KARINCALI Köyü/mah. Cilt 49, Hane 38, BSN : 58'de nüfusa kayıtlı, OSMAN ve FATMA'den olma, 03.05.1960 doğumlu, 508*****684 TC Nolu GENÇAY DEMİR ile Almanya vatandaşı HASAGA ve RABIJA kızı 29.08.1973 LANGEN doğumlu, SAMIRA BECIREVİC'in BOŞANMALARINA,

2-Tarafların maddi manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, ... Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere davacının yüzüne, davalının yokluğunda verilen karar, açık olarak okunup usulen anlatıldı.

BEKANNTMACHUNG

AUS DEM 3. FAMILIENGERICHT ZU ANKARA BATI

BASIS NR. : 2024/783 Esas

URTEIL NR. : 2026/266

KLÄGER : GENÇAY DEMİR, 508*****684

BEKLAGTE : SAMIRA BECİREVİC, Eberhardt von Rochow Strasse 4 6050 Offenbach/ Main

RECHTSSACHE : Scheidung

DATUM : 14.11. 2024

DATUM DES URTEILS : 24.03.2026

URTEIL:

1- Gemäß Art. 166 Abs. 1 des Türkischen Zivilgesetzbuches wird unter ANNAHME DER KLAGE beschlossen, dass

GENÇAY DEMİR, Sohn von OSMAN und FATMA, geboren am 03.05.1960, TR-ID Nr. 508*****684, eingetragen im Personenstandsregister der Provinz KIRŞEHİR, Bezirk MERKEZ, Dorf/Ortsteil KARINCALI, Band Nr. 49, Familienreihennummer 38, laufende lfd. Ang. Nr. 58, und die deutsche Staatsangehörige SAMIRA BECİREVİC, Tochter von HASAGA und RABIJA, geboren am 29.08.1973 in LANGEN, GESCHIEDEN WERDEN.

2- Da die Parteien keine Ansprüche auf materiellen oder immateriellen Schadensersatz sowie keinen Unterhaltsanspruch geltend gemacht haben, besteht insoweit kein Anlass zu einer Entscheidung.

Gegen die in Anwesenheit des Klägers und in Abwesenheit der Beklagten ergangene Entscheidung ist innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung der begründeten Entscheidung die Berufung beim Regionalgericht Ankara zulässig. Die Entscheidung wurde öffentlich verkündet und ordnungsgemäß erläutert.

#ilangovtr

Basın No: ILN02584328