T.C. ANKARA BATI 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
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T.C. ANKARA BATI 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 2026/266
DAVACI :GENÇAY DEMİR, 508*****684,
DAVALI :SAMIRA BECİREVİC, Eberhardt von Rochow Strasse 4 6050 Offenbach/ Main
DAVA : Boşanma
DAVA TARİH : 14/11/2024
KARAR TARİH : 24/03/2026
HÜKÜM ;
1-TMK 166/1 maddesi gereğince DAVANIN KABULÜ ile;
KIRŞEHİR İli, MERKEZ İlçesi, KARINCALI Köyü/mah. Cilt 49, Hane 38, BSN : 58'de nüfusa kayıtlı, OSMAN ve FATMA'den olma, 03.05.1960 doğumlu, 508*****684 TC Nolu GENÇAY DEMİR ile Almanya vatandaşı HASAGA ve RABIJA kızı 29.08.1973 LANGEN doğumlu, SAMIRA BECIREVİC'in BOŞANMALARINA,
2-Tarafların maddi manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, ... Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere davacının yüzüne, davalının yokluğunda verilen karar, açık olarak okunup usulen anlatıldı.
URTEIL NR. : 2026/266
KLÄGER : GENÇAY DEMİR, 508*****684
BEKLAGTE : SAMIRA BECİREVİC, Eberhardt von Rochow Strasse 4 6050 Offenbach/ Main
RECHTSSACHE : Scheidung
DATUM : 14.11. 2024
DATUM DES URTEILS : 24.03.2026
URTEIL:
1- Gemäß Art. 166 Abs. 1 des Türkischen Zivilgesetzbuches wird unter ANNAHME DER KLAGE beschlossen, dass
GENÇAY DEMİR, Sohn von OSMAN und FATMA, geboren am 03.05.1960, TR-ID Nr. 508*****684, eingetragen im Personenstandsregister der Provinz KIRŞEHİR, Bezirk MERKEZ, Dorf/Ortsteil KARINCALI, Band Nr. 49, Familienreihennummer 38, laufende lfd. Ang. Nr. 58, und die deutsche Staatsangehörige SAMIRA BECİREVİC, Tochter von HASAGA und RABIJA, geboren am 29.08.1973 in LANGEN, GESCHIEDEN WERDEN.
2- Da die Parteien keine Ansprüche auf materiellen oder immateriellen Schadensersatz sowie keinen Unterhaltsanspruch geltend gemacht haben, besteht insoweit kein Anlass zu einer Entscheidung.
Gegen die in Anwesenheit des Klägers und in Abwesenheit der Beklagten ergangene Entscheidung ist innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung der begründeten Entscheidung die Berufung beim Regionalgericht Ankara zulässig. Die Entscheidung wurde öffentlich verkündet und ordnungsgemäß erläutert.
#ilangovtr
Basın No: ILN02584328