T.C. ANKARA BATI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2017/543 Esas

Davacı Salih Yıldız tarafından, davalılar Bedirhan Erkaya ve arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Ankara İli,Sincan İlçesi,Sincan Mah. 101579 Ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak ortaklığın giderilmesi davasında davalılardan Hava Nalan LİVANELİ'nin adresine gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi ve zabıta araştırmasında sonuçsuz kalması nedeniyle; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle duruşma günü olan 17/12/2026 günü saat: 09:40'da Ankara Batı 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekil tarafından Temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (H.M.K 144, 147 Mad.)

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Basın No: ILN02589127