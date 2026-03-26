T.C. ANKARA BATI 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/705

DAVALI : ELNUR AKHUN - 59938553614

Davacı , Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi ile Davalılar , Elnur Akhun, Sezgin Korkut, Doranet Telekomünikasyon İnşaat Mühendislik Nakliyat Taahhüt Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Çtr Kütahya Fast Food Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle;

Mahkememizce tespit edilen adresinize dava dilekçesi, tevzi formu ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup mernis adresinizin bulunmadığı, araştırmalara rağmen tebligat adresi bulunamadığından tarafınıza tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2019/21562 Esas sayılı dosyasından yazılan talimat ile Kütahya 1. İcra Müdürlüğünün 2025/277 Talimat sayılı dosyasından gidilen 18/11/2025 tarihli haczin İİK 99. Maddesi gereği yapılmış sayılması yönünde verilen 25/11/2025 tarihli kararın kaldırılmasına ve yapılan haczin İİK 97. Maddesine yönelik yapılmış sayılmasına karar verilmesini talep ettiği hususunun ve dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içeresinde davaya cevap verebileceğinin ihtarına, davalının getirilmesi gereken delilleri varsa masraflarının cevap dilekçesi ile birlikte mahkeme veznesine yatırılmasına, süresinde cevap dilekçesi verilmez ise; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar edildiğinin kabul edileceği ve cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceğinin ihtarına hususunun dava dilekçesi, tevzi formu ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02426972