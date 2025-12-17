T.C. ANKARA BATI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No: 2025/605 Esas

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından, Davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında, dahili davalı Emine KÖYÜSTÜ'ne dava dilekçesinde yazılı adresine çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edilmesi, tüm araştırmalara rağmen adresinin belirlenememesi nedeniyle dava dilekçesi ve öninceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; davacı kurumca enerji iletim hattı güzergahına isabet eden Ankara ili, Sincan ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 101 ada 518 parsel sayılı bağ niteliğindeki taşınmazın 230,25m² lik kısmında irtifak hakkının tespit edilerek bedel karşılığı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca müvekkili Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmekle, mahallinde usulüne uygun yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi kurulu raporunda dahili davalı Emine KÖYÜSTÜ'nün hissesine isabet eden irtifak bedelinin 2.877,47-TL olduğu tespit edilmiştir.

Dahili davalı Emine KÖYÜSTÜ'ne, cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneğini dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; geçerli bir özrünüz olmaksızın belirlenecek gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ayrıca bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, hususunda gerekli açıklamayı yapması (HMK 139, 140/5 ) ihtar, tebligatın son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı (7201 s Kanun 31) ilanen tebliğ olunur.

