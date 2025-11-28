  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. ANKARA BATI 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA BATI 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. ANKARA BATI 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N
 
DOSYA NO : 2025/653 Esas

KARAR NO : 2025/774

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 5 Yıl Hükmün Açıkl. Geri Bırak. Ned. Dnt. Ser. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hakkı ve Medine oğlu, 03/10/2005 doğumlu, nüfusuna kayıtlı FURKAN UYSAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02344543