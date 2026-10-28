T.C. ANKARA BATI 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
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T.C. ANKARA BATI 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
İLAN
DAVALI : ZAHİDE SEVGİ TURALOĞLU MARAŞAL MAH. POLATLI 2 CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 37 SİNCAN/ ANKARA
Davacı Quick Sigorta A.Ş tarafından aleyhinize itirazın iptali davası açılmış olup, davacı sigorta şirketi dava dilekçesinde özetle, 24/08/2023 tarihinde saat 00.37 de adınıza kayıtlı 06 DUB 223 plaka sayılı araç ile yapmış olduğunuz kaza sonrasında dava dışı Sevgi Ulusoy adına kayıtlı 06 CZM 270 plaka sayılı araçta meydana gelen hasar sonrasında dava dışı Sevgi Ulusoy'a 23/10/2023 tarihinde ödenen 120.000,00 TL tahsili amacı ile davacı sigorta şirketinin Kahramankazan İcra Dairesinin 2024/490 Esas sayılı icra dosyasında başlattığı icraya yapmış olduğunuz itirazın iptaline, takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi talep ve dava etmiştir. Mahkememizin yapılan yargılama sırasında;
Belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 12/01/2027 günü saat 15:40 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02579579