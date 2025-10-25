T.C. ANKARA BATI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
TEREKE NO : 2019/8
Kayseri ili, Talas ilçesi, Endürlük Mah/Köyü, Cilt No:15, Hane No:8, Birey Sıra No:13'de nüfusa kayıtlı, 55039182340 T.C Kimlik nolu, Ömer ve Nadiye'den olma, 01/10/1946 doğumlu müteveffa ALİ FAZLIOĞLU'nun
Terekenin aktif ve pasifinin tespiti açısından TMK'nun 621 ve Tüzük'ün 41.maddeleri uyarınca miras bırakanın alacaklı ve borçlularının belirlenip varsa alacak ve borçlarını ikinci ilandan itibaren 45 gün süre içinde mahkememize bildirilmesi rica olunur. 09/10/2025
