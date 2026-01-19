T.C. ANKARA BATI 1 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
T.C. ANKARA BATI 1 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO: 2025/1347
Davacı MİDAL KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması Ve İflas (İİK 156)) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 25/02/2026 günü saat 09:55'a bırakılmıştır.
İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 13/01/2026
Basın No: ILN02382802