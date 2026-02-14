T.C. ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/807 Esas

DAVALI : VOLKAN ÖZDEMİRCAN- T.C.: 33886279444 - ADALET MAH. ADALET KÜME KÜME EVLERİNO: 80G SİNCAN/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/02/2026 günü saat: 11:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yasa ile öngörülen 2 haftalık süre içerisinde ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşma yapılacağından gerekli hazırlığı yapmanız ve duruşmada hazır bulunmanız hususu aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilan olunur.

