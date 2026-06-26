T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/379 Esas

Davacı Cemal Aydoğan tarafından davalılar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi, T.C Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı aleyhine Mahkememize açılan Tapusuz taşınmaz tescili davasında verilen ara karar gereğince

Mahkememizin 2022/379 esas sayılı dosyasında; dava konusu Ankara ili, Yenimahalle İlçesi Yakacık Mah. Kumbağları Mevkii, kuzeyi 148 Ada 1 Parsel Ait, güneyi ve batısı dere yatağı ve kuzey doğusu 148 Ada 17 Parsel, 148 Ada 18 Parsel ve doğusu 145 Ada 1 Parsele ait bakan taşınmazda 9.Asliye Hukuk Mahkemesin'ce13/05/2025 tarihinde yapılan keşif sonucunda düzenlenen C=1228.63m2, D-9386,81m2, E-2289,56 m2” TOPLAM : 12.905,00m2 olduğu söz konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenler var ise ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç ay) içerisinde Mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyaya iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacılar iddialarını kanıtladığı takdirde davacı adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN OLUNUR. 12/06/2026

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Basın No: ILN02496327