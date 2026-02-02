T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2019/467 Esas

KARAR NO : 2024/494

DAVALI : AHMET ÖZKAN - 11407260348 Güzelkent Mah. 6 Cad. No:9 İç Kapı No:14 Etimesgut/ ANKARA

Mahkememizce 17/10/2024 tarihinde "Davanın kabulü ile, Davaya konu Ankara İli Mamak İlçesi Altıağaç Mah. 52458 Ada 6 nolu parseldeki taşınmazdaki davalılara ait 36,29 m2 hisse bedelinin 51.168,90-TL olduğunun tespitine, Vakıfbank Adliye şubesine depo edilen 51.168,90-TL'nindava tarihinden 4 ayın tamamlandığı tarihten itibaren geçerli olmak ve karar tarihine kadar devam etmek koşuluyla işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıların hisseleri oranında ödenmesine, Davalılar adına kayıtlı Ankara İli Mamak İlçesi Altıağaç Mah. 52458 Ada 6 nolu parseldeki taşınmazın davalılar adına kayıtlı hissenin tapusunun iptali ile davacı adına tesciline" şeklinde istinaf yasa yolu açık olarak karar verildiği,

Davacı vekilinin tashih talepli dilekçesi üzerine, mahkememizce 19/08/2025 tarihinde "Mahkememiz kararının ileride kesinleşmesinin ardından tescil aşamasında kamulaştırma kararının infazında kamu adına herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermemek amacıyla Davacı vekilince mahkememizce verilen kamulaştırma kararı doğrultusunda tescil işlemlerinin yapılabilmesi için UYAP sisteminde davalı olarak görünen tüm davalıların gerekçeli kararda davalı olarak gösterilmesi talebinin dosya içeriğine uygun olduğu anlaşılmakla talebin kabulü ile UYAP sisteminde bulunan tüm davalıların yukarıda yer aldığı şekilde karar başlığında gösterilmesine ve mahkememizin 17/10/2025 günlü gerekçeli kararının başlık kısmının yukarıdaki şekilde tashihine" karar verildiği,

Davacı vekilince 15/05/2025 tarihinde taşınmazın birim fiyatının belirlenmesi yönünde alınan bilirkişi raporunda birim fiyatının fahiş olarak belirlendiği bu nedenle mahkememizce verilen kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesince incelenerek kaldırılması talepli olarak istinaf edildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce yukarıda belirtilen adresinize gerekçeli karar tebliğe çıkartıldığı ancak tebliğ edilemediğinden bila ikmal mahkememize iade edilmiş, mernis adresiniz bulunmadığından mahkememizce ilanen tebligata karar verilmiştir.

Bu itibarla yukarıda yazılı hususlar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02391756