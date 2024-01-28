T.C. ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/786 Esas

Davacı, GÜLLÜ UYMAZ ile Davalılar, FATİH KARADEMİR, NERİMAN KARADEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Velayetin Kaldırılması (TMK M.348) davası nedeniyle; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olup, ön inceleme tensip tutanağı ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasının 30/05/2024 günü saat 11:00'de yapılmasına, HMK md. 139 uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, HMK.md. 150/1-2 gereğince belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi durumunda gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağı, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz dosyaya sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız gerektiği, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/01/2024

İLGİLİ KİŞİ : NERİMAN KARADEMİR - 50452764418

YOZGAT ili, MERKEZ ilçesi, YASSIHÜYÜK mah/köy, 113 Cilt, 35 Aile sıra no, 268 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve GÜLLÜ oğlu/kızı, 22/05/2000 doğumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN01975176