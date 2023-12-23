T.C. ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/752 Esas

Davacı Asuman Uçar vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmaya, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nın 122 ve 127.maddeleri uyarınca dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın 129. maddesinde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK'nın 128. maddesi uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/11/2023

İLGİLİ KİŞİ : SERKAN UÇAR - 44257564502

KIRŞEHİR ili, MERKEZ ilçesi, DEĞİRMENKAŞI mah/köy, 28 Cilt, 40 Aile sıra no, 29 sırada nüfusa kayıtlı, ŞEREF ve SIRMA oğlu/kızı, 10/04/1976 doğumlu,

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Basın No: ILN01956040