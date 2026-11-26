Sayı : E.58006621-2025/544-Ceza Dava Dosyası

23.11.2026

Konu :

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasının 05.03.2026 tarihli ara kararı ile Juma Khan ve Maryam oğlu, 01.01.1993 Mezarı Şerif doğumlu YAVUZ MORADİ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilip duruşma gün ve saatini bildirir davetiye tebliğ edilemediğinden,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince HAGB şerhinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Çağrı kağıdının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

TCK'nun 191/3 maddesi uyarınca 1 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine dair karara uymadığınızın iddia ve ihbar edilmesi nedeniyle 29/03/2027 tarihinde saat:11.00'da yapılacak olan duruşmaya gelip bu konuda beyanda bulunmanız veya diyeceklerinizi duruşma günü ve saati olan 29/03/2027 günü saat:11.00'a kadar yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediğiniz ve diyeceklerinizi yazılı olarak bildirmediğiniz takdirde yargılamaya devam olunarak yokluğunuzda mevcut delil durumuna göre karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02603861