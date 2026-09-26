T.C. ANKARA 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO :2025/50 Esas

DAVALI : BURHAN YERŞEN-Kardelen Mah. 2075 Cad. Batı Panora No:4/14 Yenimahalle/ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında; adresinize çıkan tebliğatın iade döndüğü, emniyet araştırmasından da netice alınmadığından bilirkişi raporunun kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu kredi kartı için 21.04.2022 takip tarihi itibarıyla Asıl Alacak 7.247,42 TL, İşlemiş Faiz 969,62 TL, BSMV 24,73 TL, Toplam 8.241,77 TL olarak hesaplanmakta olup, asıl alacak tutarlarına takip tarihi olan 21.04.2022 tarihinden tahsiline kadar geçen günler için yıllık 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 26/3.maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme (temerrüt) faiz oranı ve faizin %5 gider vergisiyle hesaplanacak tutarın ödenmesi gerektiği, davacının icra inkâr tazminatı talebine ilişkin kararın değerlendirmenin İİK 67/2 gereğince sayın mahkememizin takdirinde olduğuna dair görüş ve kanaatine varılmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02556524