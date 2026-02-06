T.C. ANKARA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/47 Tereke

02.01.2026

İLAN

Arhavi Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/09/2025 tarih ve 2024/521 Esas sayılı Ankara (Kapatılan) 12. Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben yazısı ile, İlker ÖZKAZANÇ'ın (T.C. 18193455040) en yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiği, Türk Medeni Kanunu’nun 612/I. maddesinde, mirasın en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunması halinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nce iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğinin belirtildiği bu hüküm gereğince, taraflardan birisinin ölmesi ve en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından mirasın reddedilmesi halinde Sulh Mahkemesi'nce miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğinden, en son mirasın reddi kararı veren, Ankara (Kapatılan) 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2008/1207 Esas sayılı dosyasına ihbarda bulunularak tasfiye memuru atamasına karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02375261