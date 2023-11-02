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Resmi İlanlar T.C. ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:01:00 -

T.C. ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/2456
KARAR NO: 2023/301

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/05/2023 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesi yollamasıyla aynı yasanın 3/5 maddesi uyarınca 10 AY ERTELİ HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği ancak; Mustafa ve Fetam oğlu, 01.01.1996 Rakka Doğumlu sanık KHALIL BARGHOUTH tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.  27/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01921662