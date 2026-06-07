T.C. ANKARA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/395 Esas

DAVALI : MEHMET ORUÇ

Davacı Şerife hanım ORUÇ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir tebligat çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi (7) günlük süre sonunda dava dilekçesini tebliğ etmiş sayılacağınız, tebliğden itibaren iki hafta içinde HMK. 122. maddesi gereğince açılan davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçenizle birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirtmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, H.M.K'nın 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızında cevap dilekçesinde ileri sürmeniz,HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK'nın 131.maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ve ikinci cevap dilekçesi sunma hakkınızın bulunmayacağı hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02482562