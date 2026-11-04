T.C. ANKARA 77. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. ANKARA 77. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2024/830 Esas
KARAR NO : 2026/386
Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/10/2026 tarihli ilamı ile sanık Samet Macit hakkında CMK 231/5-6 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına aynı yasanın 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup; karar Mohammed Jawad ve Najat Adhab oğlu 10/07/2006 Irak doğumlu müşteki JAAFAR MOHAMMED JAWAD JAWAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup;
- Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, CMK'nun 263 maddesi gereğince tutuklu veya hükümlü olması halinde zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle,
- 5271 Sayılı CMK'nun 272. Maddesi gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere İKİ HAFTA içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği; İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/10/2026
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Basın No: ILN02583828