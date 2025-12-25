T.C. ANKARA 76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 2025/414
5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/06/2025 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 15000 TL ADLİ PARA, 1850 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdulkadir ve Nadiya oğlu, 1993 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ORHAN SEYDO tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİVE AYRICA BASIN İLAN KURUMU PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/12/2025
