T.C. ANKARA 76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. ANKARA 76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ANKARA 76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
DOSYA NO : 2024/28 Esas

KARAR NO : 2025/414

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/06/2025 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 15000 TL ADLİ PARA, 1850 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdulkadir ve Nadiya oğlu, 1993 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ORHAN SEYDO tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİVE AYRICA BASIN İLAN KURUMU PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02367786