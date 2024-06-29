T.C. ANKARA 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .71592778-2022/871-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Hırsızlık suçundan sanık ÖZGE YAZAR hakkında yapılan yargılama sonucunda,

Mahkememizin 28/09/2023 tarih ve 2022/871 Esas 2023/738 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Hırsızlık suçundan cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu dava açılmış olup;

Sanık hakkında ''Hırsızlık'' suçunu işlediği sabit görüldüğünden, TCK'nın 61/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nın 141/1. maddesi uyarınca alt sınırdan takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemini gece vakti sayılan zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiği anlaşıldığından cezasında TCK'nın 143.maddesi uyarınca yarı oranında artırım yapılarak 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın meydana gelen maddi zararı gidermediği anlaşıldığından TCK 168 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak TCK nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezasında başkaca arttırım veya indirim uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında hapis cezasına ilişkin mahkumiyeti açısından 5237 sayılı TCK'nın 53.maddesinin Anayasa Mahkemesinin 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 tarihli 31100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gözetilmek suretiyle uygulanmasına,

Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmemiş olması, suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği samimi pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu bir kanaatin oluşması göz önünde bulundurularak sanığa verilen hapis cezasının TCK'nın 51.maddesi gereğince ERTELENMESİNE, cezası ertelenen sanık hakkında TCK'nın 51/3. maddesi gereğince takdiren 2 YILLIK BİR DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden veya uzman bir kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz hakiminin kararıyla infaz kurumunda çektirilmesine karar verilebileceği, sanığın denetim süresini iyi halli geçirmesi halinde ise cezasının infaz edilmiş sayılacağının İHTARINA" karar verildiği; Mahkeme ilamının sanığa tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Mahkememiz ilamının sanığa ilanen tebliğine karar verilmekle hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı;

Tebliğ tarihinden itibaren, CMK' nun 272'nci ve 273'üncü maddeleri uyarınca, yüzüne karşı karar verilenler yönünden tefhimden itibaren 7 gün içinde, yoklukta karar verilenler yönünden tebliğden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak bir tutanakla; yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak; taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek;

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna tabi ve mütalaaya uygun olarak karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 25.06.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02052603