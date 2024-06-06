T.C. ANKARA 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .71592778-2021/177-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık AYDIN YANIK hakkında yapılan yargılama sonucunda,

Mahkememizin 03/10/2023 tarih ve 2021/177 Esas 2023/760 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu dava açılmış ise de; sanık hakkında kamu davası açılmasının şartları oluşmadığı anlaşılmakla kovuşturma şartının gerçekleşmesini beklemek üzere CMK 223/8 maddesi gereğince yargılamanın durmasına karar verildiği; Mahkeme ilamının sanığa tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Mahkememiz ilamının sanığa ilanen tebliğine karar verilmekle hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı;

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere isteme uygun olarak Cumhuriyet Savcısının huzuru ile karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 03.06.2024

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Basın No: ILN02043141