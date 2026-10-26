T.C. ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2026/32 Tereke

22.09.2026

İLAN

Yalova İli, Yalova Merkez İlçesi, Esadiye Mahallesi/Köyünde nüfusa kayıtlı Mehmet Han ve Sakine'den olma Güney - 11/03/1934 doğumlu olup 05/02/2023 tarihinde vefat eden SADRETTİN ÖZDEN'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tereke tasfiye memuru olarak Av. MUZAFFER KAPLAN'ın atanmasına karar verilmiş olup TMK'nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin,murisin alacak ve borçlarını ikinci ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir)ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02555957