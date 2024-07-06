T.C. ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2019/512

Davacı İçişleri Bakanlığı ile davalı Hacı Ali Durmaz vasisi Hasibe Durmaz ve diğer davalılar aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda;

Mahkememizin 2019/512 Esas sayılı dosyasında yapılan inceleme neticesinde; yapılan tüm araştırmalar rağmen adreslerinin temin edilemediği anlaşılmakla davalı Hacı Ali Durmaz vasisi Hasibe Durmaz adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Mahkememizin 2019/512 esas sayılı dosyası ile birleşen mahkememizin 2024/257 esas sayılı dosyasından verilen birleştirme kararında; "Mahkememiz dosyasının Mahkememizin 2019/512 Esas sayılı dosyası ile hukuki ve fiili irtibatlı olduğu anlaşıldığından BİRLEŞTİRİLMESİNE" şeklinde karar verilmiştir.

Mahkememizin birleşen 2024/257 esas sayılı dosyasında dava dilekçesinde; "...10/10/2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde meydana gelen patlama nedeniyle bakanlıkları aleyhine maddi, manevi tazminat istemli davalar açıldığını, toplamda 2.442.281,11-TL idare mahkemesi dosyası davacılarına ödendiğini,Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda olaya sebebiyet veren sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmubtalip Demir ve Metin Akaltın hakkında patlamanın failleri olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini,

1- Öncelikle, işbu dosyanın Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2019/512 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesi,

2- UYAP sistemi üzerinden davalılar Yakub ŞAHİN Hakan ŞAHİN, Hacı Ali DURMAZ, İbrahim Halil ALÇAY, Resul DEMİR, Hüseyin TUNÇ, Talha GÜNEŞ, Abdülmübtalip DEMİR ve Metin AKALTIN hakkında malvarlığı araştırması yapılarak tespit edilecek menkul ve gayrimenkullerin kayıtlarına ihtiyati haciz konulması,

3- Davamızın kabulü 2.442.281,11-TL’nin her bir dosya için ödeme tarihlerinden itibaren ayrı ayrı işleyecek, yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen rücuen tahsiline, vekalet ücreti ve mahkeme masraflarının davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini..." şeklinde talep edilmiştir.

05/06/2024 tarihli tensip tutanağında; "...20-Davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin KABULÜNE,

21- Taraflara mahkememizin birleştirme kararının ve işbu tensip tutanağının tebliğine,

22- Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 2016/1954 esas sayılı dosyasının UYAP kayıtlarının istenilmesine,

23- Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 2016/1613 esas sayılı dosyasının UYAP kayıtlarının istenilmesine,

24- Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 2016/1510 esas, 2016/1561 esas, 2016/1562 esas, 2016/1560 esas, 2016/1640 esas, 2016/1402 esas sayılı dosyalarının UYAP kayıtlarının mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

25- Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin 2016/1640 esas sayılı dosyasının UYAP kayıtlarının mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

26- Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 2016/1591 esas, 2016/2575 esas, 2016/2527 esas, 2016/5264 esas, 2020/570 esas sayılı dosyalarının UYAP kayıtlarının istenilmesine,

27- Ankara 5 İdare Mahkemesi'nin 20161477 esas sayılı dosyasının UYAP kayıtlarının istenilmesine,

28- Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/287 (birleşen 2016/232 ) Esas sayılı dosyasının kesinleşmesinin beklenilmesine, akıbetinin gelecek duruşmadan 3 hafta önce sorulmasına,

Yargılamanın 12/12/2024 günü saat 10:45'a bırakılmasına tensiben karar verildi." şeklinde karar verilmiştir.

İşbu dava dilekçesinin, birleştirme kararının ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, dava dilekçesinin ilanından itibaren davalı Hacı Ali Durmaz vasisi Hasibe Durmaz'a HMK. nun 122.maddesi gereğince 2 haftalık kesin sürede cevap verebileceği, TK. nun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 01/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02055921