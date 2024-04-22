T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/908 Esas

Konu: İlan metni

12/03/2024

İLAN METNİ

Davalı F85...219/FAS Pasaport numaralı, L Hassane Ben Mohammed ve Najıa Berıt Sellam kızı 05/02/1994 doğumlu, Fatıma Zahra Çelik, Davacı Ali Çelik tarafından aleyhinize açılan çekişmeli boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan tüm araştırmalar neticesinde adresiniz tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Duruşma gün ve saati olan 04/06/2024 günü saat 11:30'da tahkikat duruşması yapılacak olduğu, tarafınıza ayrıca sonraki duruşma gününün tebliğ edilmeyeceği, HMK 147. Madde uyarınca geçerli bir özrünüz olmadan duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği, bu durumda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceğiniz, tahkikat tamamlandığında sözlü yargılamaya geçileceği, talep edilmeksizin ayrıca sözlü yargılama günü verilmeyeceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususları tarafınıza ayrı ayrı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02019269