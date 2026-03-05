T.C. ANKARA 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20238494-2025/223-Ceza Dava Dosyası

27.02.2026

Konu : İlanen Tebligat

Mahkememizin 2025/223 Esas 2025/798 Karar sayılı 16.12.2025 tarihli ilamı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan TCK.nin 191/1, 62, 53/1, 58/6-7 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Muhamed Zayır ve Meryem oğlu, 30.08.1974 Afganistan doğumlu KHALIL KURT, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02413186