T.C. ANKARA 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/33 Esas

Karar No: 2025/681

İLAN

1-Sanık Fatih ÖMEK hakkında 3628 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlediğinden bahisle; 3628 sayılı yasanın 10/1, TCK'nun 53. maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de, suç tarihinin 19/11/2016 olduğu, iddianamenin 14/08/2017 tarihinde düzenlendiği, Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesince yargılamanın 2017/747 esas sayılı dosya üzerinden yürütüldüğü, sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, daha sonra dosyanın 28/09/2021 tarihinde Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesine devredildiği, iddianame ile zaman aşımının kesildiği ancak kesilme tarihi olan 14/08/2017 tarihinden itibaren 8 yıllık dava zaman aşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından TCK' nın 66/1-e maddesi ile CMK nın 223/8. maddesi gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının ZAMAN AŞIMI NEDENİ İLE DÜŞÜRÜLMESİNE,

2-7201sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin, Halil ve Zeynep oğlu, 05/03/1982 ÇAMELİ doğumlu, Fatih ÖMEK'e İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Gerekçeli karar ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü vekili Av. Muhammed Eren BAŞARAN'ın istinaf ve katılma isteminde bulunma dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna,

karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 07/04/2026

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Basın No: ILN02500301