T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/67

KARAR NO : 2023/204

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/03/2023 tarihli ilamı ile hakaret ve tehdit suçlarından 5271 Sayılı CMK'nun 223/2-e bendi gereğince haklarında BERAAT kararı verilen sanık;



1- Necmi ve Zeynep kızı, 20/02/1963 Şereflikoçhisar doğumlu FATİŞ CÖMERT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01843414