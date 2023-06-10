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Resmi İlanlar T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-06-10 00:00:00 -

T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN
 
ESAS NO : 2022/67
KARAR NO : 2023/204

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/03/2023 tarihli ilamı ile hakaret ve tehdit suçlarından 5271 Sayılı CMK'nun 223/2-e bendi gereğince haklarında BERAAT kararı verilen sanık;

1- Necmi ve Zeynep kızı, 20/02/1963 Şereflikoçhisar doğumlu FATİŞ CÖMERT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01843414