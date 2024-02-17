T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(İLAN)

DOSYA NO : 2022/2321 Esas

11/01/2024

Davacı Seyit Ali Taşkıran tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; 10319738440 T.C. Kimlik numaralı, Ali ve Şerife oğlu,16/03/1964 doğumlu, davalı Ömeril Faruk Göksel adına;

Mahkememizin dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, kentsel dönüşümde taşınmazın yıkıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mernis adresinin bulunmaması nedeniyle yapılan adres araştırmada Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından mahkememize bildirilen adrese tebligat çıkartıldığı, ancak tebligatın iade dönmesi nedeniyle bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/09/2024 günü saat: 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK' nun 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01967270