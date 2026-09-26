T.C. ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/331 Esas

DAVALI : GÖKHAN DEFÇİ Camikebir Mah. Çiçekli Bahar Sk. Kapı No: 40 Şarköy/ TEKİRDAĞ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Arasında 29.05.2020 tarihinde Ticari Kredi Çerçeve sözleşmesinden kaynaklanan Ankara 5. Genel İcra Dairesi 2023/129655 E. Sayılı icra dosyası ile 37.294,97 TL toplam alacak için açılan itirazın iptali davasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ayrıca adınıza TK 25 ve 25/a maddeleri mucibince de tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 12/01/2027 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02556290