T.C. ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2022/793 Esas

DAVACI : QNB Finansbank A.Ş.

DAVALILAR : 1- MEHMET ER Sırali Mahallesi Kayalı Sokak No: 7/6Niğde Merkez/ NİĞDE

2- MÜŞERREF ER Sirali Mahallesi Kayalı Sokak No: 7/9 Niğde Merkez/ NİĞDE



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava Dilekçesi: Davacı Bankanın Niğde şubesi müşterilerinden Roket İnşaat Taah. Ltd. Şti. ile imzalanan sözleşmeler uyarınca adı geçen muhatap kişiye referans numaralı ticari krediler ve ticari kredi kartı kullandırıldığını, davalı Roket İnşaat Ltd. Şti., borca dayanak sözleşmeyi borçlu sıfatıyla imzalamış olduğundan borçtan bizzat sorumlu olduğunu, diğer davalılar Mehmet Er ve Müşerref ER'in ise söz konusu sözleşmeye müteselsilen kefil olduklarını, borçlunun kredi borcunu ödememesi üzerine borçluya Ankara 38. Noterliğinin 08/02/2019 tarih 4785 yevmiye numaralı noter ihtarnamesi gönderildiğini, davalı borçlular bu tarihten itibaren temerrüde düştüğünü, ihtarname ile talep edilen borcun ödenmemesi üzerine asıl borçlu hakkında Ankara 27. İcra Dairesi 2019/2392 Esas sayılı dosyası aracılığıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatıldığını, davalıların haksız ve hukuki mesnetten yoksun itirazlarının ayrı ayrı iptali ile Ankara 27. İcra Dairesi 2019/2458 Esas sayılı Esas sayılı dosyasında takibin devamına, davalıların aleyhine icra takibi tarihinden itibaren sözleşme hükümlerine dayalı faiz işletilmesine, borçluların itiraz ettiği miktarın %20’sinden aşağı olmamak kaydı ile icra inkâr tazminatına mahkûm edilmelerine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.



Duruşma Günü: 12/09/2023 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 127. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesinin verilebileceği, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda öninceleme yapılacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü ve saatinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01857225