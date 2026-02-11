T.C. ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/362 Esas

15/01/2026

İLAN

Davacı ÇETİN ALANSALIOĞLU vekili Av. ÖMER ERYILMAZ tarafından Davalı MAHBOUBEH SHABANI ROHAN hakkında açılan boşanma davasında

HMK. 139. Maddesi gereğince 13/03/2026 günü 10:55'de ön inceleme duruşması yapılmasına karar verilmiş olup,"sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvaffakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, yahut değiştirebileceğinin ve HMK. 150. Maddesi gereğince "taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, ilanen tebliğ olunur.

