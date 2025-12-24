T.C. ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/675 Esas

10.12.2025

İLAN

Davacı , AYŞE ÖZGE ÖNCÜ ile Davalı , CENGİZ ÖNCÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında davacı vekili tarafından davacı kadın için 5.000,00-TL müşterek çocuklar için 5.500,00-TL ve her yıl artış oranının tefe - tüfe oranına göre arttırılması olarak ıslah edildiği, ıslah dilekçesine karşı iki hafta cevap süresi olduğu, ön inceleme duruşmasının 12/03/2026 günü saat 14:05'de yapılacağı, HMK. 139. Maddesi gereğince "sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvaffakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, yahut değiştirebileceğinin ve HMK. 150. Maddesi gereğince "taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği HMK'nın 139. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

