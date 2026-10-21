T.C. ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/420

KARAR NO : 2026/525

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 152/1 Maddesi gereğince sanık hakkında 10 ay hapis cezası ile cezalandırılması ve cezanın ertelenmesine, TCK 51/3 maddesi uyarınca sanığın1 yıl denetim süresine tabi tutulması kararı verilmiş, karar dosyada adresi bulunmayan bi mekan olduğu anlaşılan İsmet ve Zeliha oğlu, 1960 doğumlu sanık ÖZCAN KILIÇ'a tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile İstinaf yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği,

İlan ücretinin ve mahkememe masrafının sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.10.2026

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Basın No: ILN02573949