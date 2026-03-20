T.C. ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/216 Esas

DAVACI : ŞABAN COŞGUN-TC:12688254422

DAVALILAR : NAVREZ DİCLE- Naci Çakır Mah. 763. Cd. 5/10 Çankaya/ ANKARA ve diğer davalılar.

Mahkememizce alınan 26/02/2026 tarihli bilirkişi raporuyla; "Dosyadaki kat irtifaklı tapu kayıtlarına göre;2. Normal kat 7 no'lu bağımsız bölümün 24/25 hisse ile davalı arsa sahibi Murat Çoksezgin adına, 1/25 hisse ile 18.01.2019 tarihinde satış işlemi ile Şaban Coşgun adına kaydedildiği, dosya kapsamında ve mahallinde yapılan tespitlerde; inşaatın fiziksel “tamamlanma seviyesinin %99,5 olduğu, ancak iskan ruhsatının alınmamış olduğu, bu bağlamda; yapılmayan imalat nedeniyle hesaplanan bedelin serbest ekonomi piyasası fiyatlarına görcişbu ek rapor tarihi itibari ile güncel değerinin 114.000 TL olduğu, dosyaya bilahare kazandırılan belgeler dikkate alınarak şiskan ruhsatına ilişkin güncel masrafların; 56.113,91TL olarak tespit ve hesap edildiği, işbu rapor tarihi itibari ile fiziki eksiklik ve iskana esas gider toplamının; 56.113,91TL *380.000,00 TL+114.000 TL=550.713,97 TL olarak tespit ve hesap edildiği, dosyaya bilahare kazandırılan tapu kayıtları ve sözleşme eki paylaşım krokisi karşılaştırıldığında; davaya konu 7 nolu dairenin 24/25 hissesi dışında davalı müteahhide verilmeyen b.bölüm kalmadığı yani arsa sahipleri uhdesinde yükleniciye özgülenen başkaca bir b.bölüm bulunmadığının anlaşıldığı, bu halde 7 no'lu b.bölümün iskan teminatına kalan b.bölüm olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu, tüm bu tespitler çerçevesinde; dava konusu 2. Normal kat 7 no'lu bağımsız bölümün davalılardan Murat Çoksezgin adına kayıtlı 24/25 payı yönünden, davacı adına tescil/birlikte ifa suretiyle tescil şartlarının takdir ve değerlendirmesinin Sayın Mahkeme'ye ait bulunduğu, dava konusu 7 no'lu dairenin dava tarihi itibari ile değerinin 2.800.000,00 TL, (isteme konu 24/25 payının değerinin 2.688.000,00 TL )güncel değerin 3.800.000 TL isteme konu 24/25 payının değerinin 3.648.000,00 TL) olarak tespit edildiği, " görülmüştür.

Bilirkişi raporunun 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal yasal süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkı olduğu hususları ilanen tebliğ olunur. 27/02/2026

