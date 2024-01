T.C. ANKARA 5. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/148 Esas

Davacı NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI, WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY aleyhine açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) istemine ilişkin davada; adresi meçhul davalı WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY'e tebligat yapılamamış olduğundan dava dilekçesi ve tensip zaptı içeriğinin özetinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; Davacı vekili 28/04/2022 tarihli dava dilekçesiyle; 2020/132701 sayı ile müvekkili adına tescil başvurusuna konu edilen "GOLF JUNİOR" ibareli marka başvurusuna ilişkin olarak, davalı TÜRKPATENT tarafından tesis edilen 2022-M-1896 sayılı YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ederek dava açmıştır.İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY'e dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY'nin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde açılan davaya karşı cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.128 hükmü uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı hususları, davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01973183