T.C. ANKARA 44. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/142 Esas

KARAR NO : 2025/563

Davacı S.S. Yeşil Çankaya Konut Koop. tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında Davalılar 40384911752 T.C kimlik numaralı Ahmet SİLAV 27451525258 TC kimlik numaralı Hakan KARACA 34754060256 T.C kimlik numaralı Sezgin DOĞAN'ın tebligata yarar açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davanın kabulü ile, davayı konu davacı taşınmazı Ankara ili Mamak ilçesi Nenek Mahallesi 185 ada 86 parsel lehine davalılara ait 185 ada 99 parsel nolu taşınmazdan 28/06/2025 tarihli bilirkişiler Ramazan Çelikten, Keziban Kutlu Aydoğdu, Emre Arslan'ların raporunda A ile belirlenen 416,43 m² yerden geçit hakkı tesisine, raporun karar ekinden sayılmasına, dair yasa yolu açık olmak üzere, (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkemesine sunulacak yahut mahkemesine gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna gidilebileceği, istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından değerlendirileceği) hazır tarafların yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. İlanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02413308