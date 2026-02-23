T.C. ANKARA 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/360 Esas

İ L A N

Mahkememizin 2024/360 Esas sayılı dosyasından: Davacı Osman GÖKMEN , davalı Mustafa KIYICIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle davalı Mustafa KIYICIOĞLU'na dava dilekçesinde belirtilen adrese çıkarılan tebligatın iade edildiği, tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, dava dilekçesi, Tensip Zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davada özetle; Avukat olan davacının davalıya ait alacakların takibi amacı ile yapılan sözleşme uyarınca davacı avukat tarafından Ankara İcra Dairelerinde icra takibi başlatıldığı bu aşamada davalı tarafından icra dosyalarının temlik edildiği belirtilerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile akdi vekalet ücreti yasal vekalet ücreti ve davacı avukat tarafından icra dosyalarına yapılan masrafların tazmini amacına ilişkin bir dava olduğu,

Davalı MUSTAFA KIYICIOĞLU (T.C:35860146902) duruşma günü 07/05/2026 günü, saat 10:15 mahkememiz duruşmasında hazır bulunmanız veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz, hazır bulunmadığınız veya vekil ile kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve hüküm verileceği , dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

