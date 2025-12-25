T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/54 Esas

KARAR NO : 2025/540

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/09/2025 tarih ve 2023/54 esas 2025/540 karar sayılı kararı ile;

Sanık Mine Duman hakkında iftira suçundan eylemine uyan TCK'nun 267/1, 43/2, 62/1 maddesi gereğince 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve verilen cezanın CMK'nun 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına " dair verilen karar Sedat ve Elmas kızı, 01/01/1991 doğumlu, Kırıkkale , Merkez , Kurtuluş mah/köy nüfusuna kayıtlı Mine Duman'a tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 17.12.2025

