T.C. ANKARA 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/565 Esas

KARAR NO : 2026/23

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 160/1.cümle maddesi gereğince neticeten 18.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Cafer ve Ayşe oğlu, 13/04/1977 Zile doğumlu, Aydın ÖZÜLKÜ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve yokluğunda hüküm tebliğ edilemeyen sanık hakkında "Sanığın sübut bulan kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan 18.000,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına" ilişkin kararın Türkiye genelinde yayınlanan traji 50.000 in üzerinde bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olmakla, kararın tebliğ edilmiş sayıldığı günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağı geçirilmek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.09.2026

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Basın No: ILN02545131