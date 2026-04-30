T.C. ANKARA 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/54 Esas

DAVALI : NEVİN KARAKÜTÜK GÜLLER -Arif ve Fatma kızı 15/07/1954 doğumlu

Adresi: Yukarı Girne Mah. Şehit İzzet Pamukoğlu Sk. Menevili 3/5 Girne/ KKTC

Davacı Akkız Şahin tarafından aleyhinize açılan maddi-manevi tazminat davasında, mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiyenin Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi gereğince tebliğ edilmesi talebiyle Lefkoşa Büyükelçiliğine gönderilen yazı cevabında muhataba ulaşılamadığından tebliğ edilemediğinin bildirildiği, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından davalı aleyhine, 02/10/2023 tarihinde meydana gelen hırsızlık suçu nedeni ile şimdilik 7.000,00 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi tazminatın 02/10/2023 olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tazminine ilişkin dava açılmıştır.

Tebligat Kanunu 28.maddesi gereği, dava dilekçesi, tensip zaptı tebliğ edilemediğinden bunlar yerine geçmek üzere, dava dilekçesine, 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

