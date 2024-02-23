T.C. ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHK.

ESAS NO : 2023/129

DAVALILAR : 3- KISMET MENŞUR

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, dava dilekçesinde adresinizin bulunmaması, mernis adresinizin boş olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Doğan Türker ile Fikriye Türker'in 23/03/1994 tarihinde evlendiğini, müvekkili ile Fikriye Türker'in evliliği öncesinde ve evlilik devam ederken müvekkil evlilik dışı olarak Kısmet Menşur ile birliktelik yaşadığını, Kısmet Menşur'un müvekkiline ''Hamile olduğunu, bebeğin babasının da kendisi olduğunu'' söylediğini, Kısmet Menşur çocuk doğduktan sonra çocuğu müvekkiline bırakarak ortadan kaybolduğunu, çocuğun resmi işlerinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı için gerektiğinde, resmi nikahlı eşi Fikriye Türker'in üzerine kayıt ettirdiğini beyanla, davanın kabulünü, müteveffa Fikriye Türker'in davalı Saadet Maç'ın gerçek annesi olmadığının kabulünü talep etmiştir.

20/05/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01988295