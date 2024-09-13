T.C. ANKARA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/76 Esas

KARAR NO : 2024/344

İ L AN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/06/2024 tarihli ilamda Silahla Tehdit suçunun müştekisi olan Tareq Khudhur ve Salwa Mohammed Shareef oğlu 23/11/1999 Ninawa doğumlu 99366307496 Şahıs numaralı müşteki Imad Tareq Khudhur Al ASSAK tüm aramalara rağmen bulunamamış olmakla;

Sanık Yalçın YİĞİT hakkında TCK. 106/2-a, 29, 62 maddeleri uyarınca 1 YIL 3 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

360 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına karar verilmiş olup,

Sanık 08/08/2024 tarihli dilekçe ile verilen hükmü istinaf etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememizce tutanak tutulmak üzere beyanda bulunmak suretiyle, yargı sınırları dışında bulunuyor ise bulunduğu yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile sanık ceza evinde ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer Cezaevi Müdürlüğü aracılığı ile mahkememize gönderilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasal yollara başvurabileceği ve Sanığın sunmuş olduğu istinaf dilekçesine cevap verebileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, 7201 Sayılı Tebligat kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/09/2024

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Basın No: ILN02087439