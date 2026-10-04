T.C. ANKARA 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/486 Esas

DAVALI : GÖKÇE DEMİR - 455******974 - Demirlibahçe Mah. Uzgörenler Sk. No:4/3 Mamak/Ankara

Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından davalılar Ahmed Bulut, Ali Demir ve Gökçe Demir aleyhine açılan davada özetle, davalı Gökçe Demir için Bakanlık tarafından öğrenim masrafları yapıldığı, davalıların üzerlerine düşeni yerine getirmedikleri, davalıların yapılan masraflardan sorumlu bulundukları ifade edilerek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 43.216,50 TL ana para hazine alacağının ve bu tutarlara ait her bir ödeme tarihi itibariyle hesaplanacak yasal faizi ile beraber asıl borçlu ve kefillerden (kefillerin her birinin sorumlu olduğu miktar kadarıyla) müştereken ve müteselsilen tahsili ile Bakanlığa ödenmesine karar verilmesi talebiyle açılan davada, bildirilen adresinize çıkartılan tebligatın iade edildiği, mernis adresinizin bulunmadığı, adres araştırmalarından olumlu sonuç alınamadığından dava dilekçesi ile ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 09/02/2027 günü saat 10:10'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılabileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dava dilekçesi ve ekleri ile ön inceleme duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02561673