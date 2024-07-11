T.C. ANKARA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2024-07-11 00:01:00 -
T.C. ANKARA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Mahkememizin 2022/894 es 88 K. Sayılı kararı ile sanık YILMAZ KILIÇ, Yağmur ve Vesile oğlu, 20/04/1966 KOZAKLI nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:24,,,,,,,,,,,,,,,68 YILMAZ KILIÇ'ın adresi tespit edilemediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir
Adı geçene TCK 125/2 md.si ger. 7080 TL Adli para cezası verilmiş ve CMK 231/5. Md.si gereğince Hükmün açıklanmasına karar verilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ank. Nöb. Ağır Cz.Mhk.sine itiraz hakkı vardır itiraz edilmediğinde kesinleşecektir ilan olunur.
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Basın No: ILN02058964