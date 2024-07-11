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Resmi İlanlar T.C. ANKARA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-11 00:01:00 -

T.C. ANKARA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
Mahkememizin 2022/894 es 88 K. Sayılı kararı ile sanık YILMAZ KILIÇ, Yağmur ve Vesile oğlu, 20/04/1966 KOZAKLI nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:24,,,,,,,,,,,,,,,68 YILMAZ KILIÇ'ın adresi tespit edilemediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir

Adı geçene TCK 125/2 md.si ger. 7080 TL Adli para cezası verilmiş ve CMK 231/5. Md.si gereğince Hükmün açıklanmasına karar verilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ank. Nöb. Ağır Cz.Mhk.sine itiraz hakkı vardır itiraz edilmediğinde kesinleşecektir ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02058964