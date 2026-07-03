T.C. ANKARA 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/367 Esas

DAVALILAR : ZAFER GÜNCÜM Burhaniye Mah. Yıldırım Beyazıt Sok. No:21/1Üsküdar/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Bilirkişi Raporu: Dosyada mevcut REBUS kayıtları, tahsilat cetvelleri, faiz cetvelleri ve muhasebe belgeleri birlikte değerlendirildiğinde, davacı idare tarafından talep edilen alacak kalemlerinin belgeye dayalı olarak gösterildiği ve dava dilekçesi ile uyumlu olduğu, 12.08.2024 tarihi itibarıyla;89.146,11 USD (kalan anapara) 29.023,86 TL (kalan anapara) 137,76 USD (faiz) -7.345,55 TL (faiz) 89.146,11 USD (kalan anapara) 29.023,86 TL (kalan anapara)137,76 USD (ödenmiş kısımlar için faiz)7.345,55 TL (ödenmiş kısımlar için faiz) tutarlarının kayıtlarda yer aldığı görülmüştür. Kefalet Senedi: Dosyada yer alan 23.01.2015 tarihli noter onaylı kefalet senedinde kefillere ait kimlik bilgileri, imzalar ve eş muvafakatlarının bulunduğu görülmüştür. Taksitlendirme ve Yapılandırma İşlemleri: Asıl borçlu ile idare arasında yapılan ödeme ve yapılandırma işlemlerinin mevcut borcun ifasına yönelik olduğu, kefiller tarafından ayrıca düzenlenmiş yeni bir kefalet sözleşmesine rastlanmadığı tespit edilmiştir. Cezai Şart: Dosya kapsamında %50 oranında cezai şarta ilişkin bir tahakkuk veya talep kalemine rastlanmamıştır. Sağlık Sebebiyle Muafiyet İddiası :Sunulan sağlık belgelerinin mevzuatta öngörülen sağlık kurulu raporu niteliğinde olmadığı ve öğrenimin sürdürülemeyeceğine ilişkin açık bir kurul tespitinin dosyada bulunmadığı görülmüştür. Temerrüt ve Bildirim: Davacı idare tarafından asıl borçluya yönelik çeşitli bildirimlerin yapıldığı görülmüş olup, bu bildirimlerin hukuki sonuç doğurup doğurmadığı ve kefiller yönünden ayrıca bildirim gerekip gerekmediği hususları Sayın Mahkemenin takdirindedir. Harcama Belgeleri: Harcama kalemlerinin (uçak bileti dahil) REBUS kayıtları ve dosyada yer alan belgeler ile gösterildiği, gerçeğe aykırılık iddiasına ilişkin dosyada kesinleşmiş bir tespit bulunmadığı görülmüştür. Döviz Kuru Uyarlaması: Borcun döviz cinsinden doğduğu ve kefaletin bu tutar üzerinden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda ileri sürülen vakıalara varsa cevap ve delillerinizi iki haftalık yasal süre içerisinde beyan etmeniz, aksi durumda HMK 139. madde uyarınca delil bildiremeyeceğiniz ihtar olunur.

Bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02501972