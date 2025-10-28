T.C. ANKARA 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN



ESAS NO : 2025/285 Esas

DAVACI : TİMURLEN İNŞAAT TAAHHÜT DAY. TÜK.MALLARI GIDA MAD. VE TEKSTİL PAZ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 0844016324800011 KALETEPE MAH ÜNSAL SOK Kapı No: 21 Daire No: C YENİMAHALLE/ANKARA

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2025/2 Esas 2025/8 Karar sayılı dosyası ile Ankara BAM 4. Hukuk Dairesinin 2023/21090 Esas,2024/1836 sayılı kararı ile mahkemenin görevsiz olup, görevli mahkemenin Ankara Ticaret Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/10/2025

