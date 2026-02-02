T.C. ANKARA 35. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/317 Esas

KARAR NO : 2025/262

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Abdullah 1991 Fas doğumlu, müşteki sanık ABDUL SATTAR DORMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile diğer müşteki sanık Kamal ESBAGHI müdafinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Müşteki sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2025 tarihli ilamı ile TCK 86/2-1.cümle maddesi gereğince Basit Yaralama suçundan verilen beraat kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde tirajı 50.000 üstü olan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra karar ile istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu İLAN OLUNUR. 28/01/2026

