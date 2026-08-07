T.C. ANKARA 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/99 Esas

DAVALI : SERDAR HAKKI URAL Cinnah Caddesi, 76/7 Aziziye Mahallesi Çankaya Ankara06690 Çankaya/ ANKARA

Davacı Ünal Tolga URAL tarafından Serdar Hakkı URAL aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Serdar Hakkı URAL'ın tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkilinin 06/03/2025 tarihinde, muris Özen Halide Ural'ın vefatı üzerine müvekkili ile davalı Serdar Hakkı Ural'ın mirasçı olduklarını, murise ait Ziraat Bankası Çankaya Şubesindeki kiralık kasadan çıkarılan 185 adet 22 ayar Cumhuriyet altınının davalı tarafından alındığını, altınların müvekkiline ait miras payının iade edilmediğini, davalı tarafından alınan altınların yarısına karşılık gelen 92,5 adet 22 ayar Cumhuriyet altınının aynen iadesine, iadenin mümkün olmaması halinde dava tarihindeki bedelinin faiziyle birlikte tahsiline, Ziraat Bankası Çankaya Şubesindeki kiralık kasa üzerine tedbir konulmasına ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava Dilekçesine Karşı 2 Haftalık Kesin Sürede Cevap Dilekçenizi Vermeniz, Ön inceleme Duruşma Günü olan 10.09.2026 günü saat: 09:38'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterilen ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, ön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma günü tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02525854